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Yarış tutkuları pahalıya mal oldu

’da 4 kafadarın motosikletle yarış tutkuları kendilerine pahalıya mal oldu. Otobanda motosikletleri ile yarışan kafadarlar yarışarak trafik güvenliğini tehlikeye soktukları için toplam 7 bin 420 lira para cezasıyla cezalandırıldılar.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 16.1.2021 11:17 ABONE OL
Yarış tutkuları pahalıya mal oldu

Erzin ilçesinde Otoban polisi O-53-05 otoyolu 3. kilometrede bulunan Dağsa dinlenme tesisleri mevkiinde bazı şahısların motosikletlerle yarış yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen polis yaptığı çalışmalar neticesinde olayın şüphelilerinin Mustafa Çelik (31), Müslüm Çopur (23), Adem Nur (30) ve Halil Karademir (21) isimli şahıslar olduğu tespit etti.

Yakalanan şahıslardan motosiklet sürücülerinin Mustafa Çelik ve Müslüm Çopur olduğu belirlenirken bin lira karşılığı tescilsiz motosikletlerle yarış yaptıkları da belirlendi. 4 Kafadara yarış düzenlemek suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan toplam 7 bin 426 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen şahıslar hakkında ayrı adli tahkikat başlatıldı.

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Yarış tutkuları pahalıya mal oldu
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