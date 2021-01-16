Yarış tutkuları pahalıya mal oldu

Erzin ilçesinde Otoban polisi O-53-05 otoyolu 3. kilometrede bulunan Dağsa dinlenme tesisleri mevkiinde bazı şahısların motosikletlerle yarış yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen polis yaptığı çalışmalar neticesinde olayın şüphelilerinin Mustafa Çelik (31), Müslüm Çopur (23), Adem Nur (30) ve Halil Karademir (21) isimli şahıslar olduğu tespit etti.

Yakalanan şahıslardan motosiklet sürücülerinin Mustafa Çelik ve Müslüm Çopur olduğu belirlenirken bin lira karşılığı tescilsiz motosikletlerle yarış yaptıkları da belirlendi. 4 Kafadara yarış düzenlemek suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan toplam 7 bin 426 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen şahıslar hakkında ayrı adli tahkikat başlatıldı.