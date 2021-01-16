Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM 19-20 Ocak 2021 aktüel ürünlerde dev indirim!

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı. Salı ve Çarşamba günleri raflarda yerini alacak olan ürünlerde dev indirim vatandaşları bekliyor olacak. Bu hafta banyo ve kozmetik ürünleri, giyim ve tekstil ürünleri, elektronik ve teknolojik ürünlerde hem çeşitlilik hem de indirim olacak. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM 19-20 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 19-20 OCAK 2021

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 19-20 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi haberimizde…