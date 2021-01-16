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Yeni haftanın kataloğu yayınlandı! 19-20 Ocak 2021 aktüel ürünlerde dev indirim!

Merakla beklenen kataloğu yayınlandı. 19-20 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; elektronik ve teknolojik aletlerdeki dev indirim dikkatlerden kaçmıyor. Öte yandan buzdolabı, televizyon, davlumbaz, çocuk oyuncakları, giyim ve tekstil ürünleri gibi pek çok alandan pek çok çeşit ürün Salı ve Çarşamba günleri raflarda yerini alacak. İşte ürünler kataloğu tam listesi!

Giriş Tarihi: 16.1.2021 19:00 ABONE OL
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM 19-20 Ocak 2021 aktüel ürünlerde dev indirim!

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı. Salı ve Çarşamba günleri raflarda yerini alacak olan ürünlerde dev indirim vatandaşları bekliyor olacak. Bu hafta banyo ve kozmetik ürünleri, giyim ve tekstil ürünleri, elektronik ve teknolojik ürünlerde hem çeşitlilik hem de indirim olacak. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM 19-20 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 19-20 OCAK 2021

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 19-20 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi haberimizde…

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Unilever Temizlikte Geleceği Baştan Yazıyor
Unilever Temizlikte Geleceği Baştan Yazıyor

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Unilever Temizlikte Geleceği Baştan Yazıyor
Unilever Temizlikte Geleceği Baştan Yazıyor

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Unilever Temizlikte Geleceği Baştan Yazıyor
Unilever Temizlikte Geleceği Baştan Yazıyor

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Unilever Temizlikte Geleceği Baştan Yazıyor
Unilever Temizlikte Geleceği Baştan Yazıyor

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Unilever Temizlikte Geleceği Baştan Yazıyor
Unilever Temizlikte Geleceği Baştan Yazıyor

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Unilever Temizlikte Geleceği Baştan Yazıyor
Unilever Temizlikte Geleceği Baştan Yazıyor

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Unilever Temizlikte Geleceği Baştan Yazıyor
Unilever Temizlikte Geleceği Baştan Yazıyor
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Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM 19-20 Ocak 2021 aktüel ürünlerde dev indirim!
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