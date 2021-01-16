Yoğun kara rağmen Vali yolları denetledi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bölgede etkili olan kar yağışı ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çanakkale - Çan Karayolu üzerinde bulunan Kirazlı Jandarma Karakolu'nda incelemelerde bulundu. Yoğun kar yağışına aldırmayarak Çanakkale İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile bölgede incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş ulaşımın sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bölgedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Aktaş, ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması ve sürücülerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahatlerini sürdürmeleri amacıyla ekiplerden çalışmalarını titizlikle sürdürmelerini istedi.

Karakol personeline ve karayollarında görevli tüm ekiplere kolaylıklar dileyen Vali Aktaş, yola çıkacak araç sürücülerini de yağışın yoğun olduğu bölgelerde kar lastiksiz ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

METEOROLOJİ UYARDI

Öte yandan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi vatandaşları ve sürücüleri buzlanma ve don olaylarıyla ilgili sürücüleri ve vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Çanakkale il genelinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden sonra il genelinde, kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarlarla birlikte kar yağışına döneceği, doğu ilçelerinde (Biga, Çan, Yenice, ve Bayramiç) bu gece ve yarın (17.01.2021 Pazar) kuvvetli kar (10-20cm)şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" dendi