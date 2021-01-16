Yozgat Belediyesi gönüllere ulaşıyor!

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'nin eşi Nagihan Köse ve belediye meclis üyesi Muazzez Binici, haftanın belirli günlerinde yaşlıları evlerinde ziyaret edip hem manevi destek oluyorlar hem de taleplerini dinliyorlar.



Köse ve Binici, bu hafta da yaşlıları evlerinde ziyaret ederek gönüllerine dokundular. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette hoş muhabbet ortamları kurularak, yaşlı vatandaşların talepleri alarak Başkan Celal Köse'ye ulaştırdı.





Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de yaptığı açıklamada yaşlılardan gelen talepleri aldığını belirterek, şunları söyledi:



"Değerli büyüklerimiz, selamlarınızı aldım talepleriniz baş üstüne. Bizim en büyük sermayemiz insan, en büyük yatırımımızda bir gönüle girmektir. Göreve geldiğimiz günden bugüne tüm çalışmalarımızın temeli şehrimizin insanını mutlu etmek, dert ortağı olmak oldu. Eşim ve Belediye Meclis Üyemiz Muazzez Binici, kıymetli büyüklerimizi düzenli olarak ziyaret etmeye, manevi destek olmaya, taleplerini dinlemeye devam ediyor. İnşallah bu şehirde dokunmadık gönül bırakmayacağız."