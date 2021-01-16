Yozgat Valisi'nden gülümseten buluşma

Yozgat Valisi Ziya Polat, köy ziyaretlerinde bu kez kar yağışı ile yüzleri gülen köylülerin mutluluğuna ortak oldu.

Vali Ziya Polat'ın bu kez ki durağı Babalı Köyü oldu. Köy meydanında köy halkı ile bir araya gelen Vali Polat, bir süredir kurak geçen günlerin ardından karla birlikte yüzleri gülen çiftçilerle sohbet etti.

Çiftçilerin dört gözle beklediği kar yağışının hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Polat; "Bu kez ki durağımız Babalı Köyüydü. Köy halkı ile bir araya gelerek sorunlarını dinleyip, taleplerini aldık. Hoş sohbet bir ortamda dört gözle beklenen kar yağışının mutluluğu ve yüreklerinde oluşan şükür duygusuna da bu vesile ile ortak olduk" dedi.

ÇOCUKLARI UNUTMADI



Yozgat Valisi Ziya Polat, Babalı Köyü ziyaretinde de çocukları unutmadı.

Etrafını saran çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye eden Vali Polat, onların yüzünü güldürerek yine 'Çocukların vali amcası' oldu.