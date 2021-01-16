Yüksek sesle konuştu, dolandırılmaktan kurtuldu! Komşular yaşlı adamın imdadına son anda yetişti

İstanbul Bakırköy'de, kendisini "polis" olarak tanıtan bir kişi, telefonla aradığı yaşlı adamdan "isminin suça karıştığını" öne sürerek yüklü miktarda para talep etti. Telefonla konuşurken işitme sorunu yaşayan yaşlı adam kendisini arayan şüpheliyle yüksek sesle konuşunca, komşularının dolandırılacağını fark eden bina sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, parayı almak için yaşlı adamın evine gelen şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.



Bakırköy'e bağlı Yeni Mahalle İstanbul Caddesi'nde 13 Ocak Çarşamba günü meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Mehmet Ali K. (43) isimli bir şüpheli, 59 yaşındaki emekli öğretmen E.A.'yı telefonla arayarak kendisini "polis" olarak tanıttı. Bölgede bulunan bir kuyumcu dükkanının soyulduğunu ileri süren Mehmet Ali K., yaşlı adama "Olay yerinde kimliğini bulduk. Baş şüphelimiz sensin" dedi.





KENDİ KENDİNE TUTANAK HAZIRLADI



Duydukları karşısında şok olan yaşlı adam, olayla alakası olmadığını ifade etti. Bunun üzerine Mehmet Ali K., "Elinde bulunan paraları gönder, seri numaralarını kontrol etmemiz gerekiyor" dedi. Yaşlı adamın ikna olmadığını anlayan şüpheli "Bize teslim edeceğiniz para hakkında tutanak hazırlamanız gerekiyor" diyerek inandırıcılığını artırmaya çalıştı. Bunun üzerine E.A. kendisine belirtilen şekilde tutanak hazırlayarak evde bulunan 100 bin lira değerindeki dövizini hazır bir çantaya doldurdu. E.A., şüphelinin "Birazdan sivil ekiplerden bir arkadaş parayı teslim almaya gelecek" demesiyle, evinde beklemeye koyuldu.



KOMŞULAR KULAK MİSAFİFİ OLDU



İşitme zorluğu bulunan E.A., kendisini arayan şüpheliyle yüksek sesle konuşunca olayı duyan bina sakinleri; komşularının dolandırılmak üzere olduğunu anlayınca durumu polise bildirdi. İhbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Bu esnada komşularının yanına giden bina sakinleri; yaşlı adama telefonda konuştuğu kişinin dolandırıcı olduğunu ve gerçek polislerin geldiğine emin olmadan kapıyı kimseye açmaması gerektiğini söylediler.



SUÇÜSTÜ YAKALANDI



Şüpheli Mehmet Ali K., kısa bir süre sonra söz konusu parayı almak için yaşlı adamın kapısına geldi. E.A. kapısında bekleyen adamı oyalayarak polis ekiplerini bekledi. Polisin geldiğini fark eden yaşlı adam, hazırda beklettiği parasını ve tutanağını şüpheli Mehmet Ali K.'ya teslim etti. Parayı alan Mehmet Ali K., binanın kapısından çıkmaya yeltendiği esnada kendisini bekleyen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



TUTUKLANDI



Suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sırasında biri nitelikli dolandırıcılık olmak üzere iki suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Mehmet Ali K., Asayiş Şube'deki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.