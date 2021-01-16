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Zehir tacirleri suçüstü yakalandı

’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 12 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 16.1.2021 12:26 ABONE OL
Zehir tacirleri suçüstü yakalandı

Hatay'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 12 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yaylıca Mahallesi'nde ikamet eden M.G.isimli şahsın evinde bulundurduğu uyuşturucu maddeleri bir başkasına satacağı ihbarını aldı. Hemen harekete geçen Jandarma timleri eve yaptıkları operasyonda ev sahibi U.D. ve uyuşturucuyu satacağı M.G. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Evde adama yapan Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi 2 kilo 120 gram esrar maddesi buldu. Eve uyuşturucu almaya gelen M.G.'nin yapılan üste aramasında ise 10 gram kubar esrar ve 2 uyuşturucu hap bulan Jandarma U.D. ve M.G. isimli şahısları gözaltına aldı.

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Zehir tacirleri suçüstü yakalandı
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