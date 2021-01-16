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Yedinci kez araç başında alkollü yakalandı! Ehliyetine 2046'ya kadar el konuldu

'ın ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün ehliyetine 2046 yılına kadar el konuldu.

AA
Giriş Tarihi: 17.1.2021 01:29 Son Güncelleme: 17.1.2021 01:30 ABONE OL
Yedinci kez araç başında alkollü yakalandı! Ehliyetine 2046'ya kadar el konuldu

Alınan bilgiye göre, 34 CYK 655 plakalı otomobilin sürücüsü U.O, Kepez Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında dur ikazına uymadı.

U.O, Ören mevkisinde benzin istasyonuna girince ekiplerce yakalandı.

Yapılan kontrolde 2,91 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün daha önce de 6 kez alkollü araç kullanırken yakalandığı tespit edildi.

Cezai işlem uygulanan sürücünün ehliyetine 2046 yılına kadar el konuldu.

Otomobil ise çekici vasıtasıyla bölgeden götürüldü.

Sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten de ceza uygulandığı öğrenildi.

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Yedinci kez araç başında alkollü yakalandı! Ehliyetine 2046'ya kadar el konuldu
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