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24 hayvan hırsızı yakalandı

ve Ardahan çevresinde 2020 yılında bir çok hayvan hırsızlığı yaşandı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 17.1.2021 15:43 ABONE OL
24 hayvan hırsızı yakalandı

Kars ve Ardahan çevresinde 2020 yılında bir çok hayvan hırsızlığı yaşandı.

Köylerden meralardan ve ahırlardan çalınan hayvanların hırsızları bulunamamıştı. Bölgede Jandarma birlikleri hayvan hırsızları ile alakalı geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarr sonucunda hırsızlığın bir suç çetesi haline geldiği anlaşıldı.

Organize olarak çalınan hayvanların hırsızları ise yakalanarak adli işlemler başlatıldı. Jandarma Genel Komutanlığı ise hayvan hırsızlarının yakalanmasını bir paylaşım ile duyurdu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Kars'ta 2020 yılında meydana gelen faili meçhul hayvan hırsızlıkları ile ilgili, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan araştırmalar sonucu 24 şüpheli yakalanarak 10 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılmış aramalarda bulunan 20 hayvan ise sahiplerine teslim edilmiştir."

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24 hayvan hırsızı yakalandı
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