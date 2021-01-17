Aile hekimi koronavirüse yenik düştü

Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yapan 53 yaşındaki Doktor Mehmet Yaşar Karabacak, Covid-19 ile verdiği mücadeleyi kaybetti.

Erdemli Alata Aile Sağlığı Merkezi Hekimlerinden Doktor Mehmet Yaşar Karabacak, yaklaşık 1 ay önce rahatsızlaması nedeniyle yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Karabacak, bir süre sonra durumu ağırlaşınca Mersin Şehir Hastanesi'nde sevk edildi.

Tedavisi Mersin Şehir Hastanesi'nde devam eden Doktor Karabacak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen koronavirüsle verdiği mücadeleyi kaybetti.