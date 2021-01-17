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uzun yıllar sonra beyaza büründü

İzmir’in ilçesinde gün boyu devam eden kar yağışı eşsiz manzaralar ortaya çıkardı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.1.2021 11:01 ABONE OL
Aliağa uzun yıllar sonra beyaza büründü

Uzun yıllar sonra kar yağan Aliağa beyaza büründü. Lapa lapa yağan karın ardından beyaz bir görüntüye kavuşan ilçede, kar yağdığını gören çocuklar da büyük sevinç yaşadı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar, sokağa çıkarak kartopu oynadı. Özellikle Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, Yeni Mahalle Kent Park, Mavi Bayraklı Ağapark Plajı başta olmak üzere Demokrasi Meydanı, Çamlık mevkii ve sahil bandında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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Aliağa uzun yıllar sonra beyaza büründü
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