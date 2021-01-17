Aylardır pandemi nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar kar sevinci yaşıyor

İstanbul genelinde kar yağışı önceki akşam saatlerinden itibaren etkili olurkan bir çok semtte beyaz örtüye dönüştü. Koronavirüs nedeniyle uygulanan haftasonu kısıtlaması çocukların sokağa çıkıp kar topu oynamasını engelleyemedi. Aileler market ve fırına giderken çocuklarda beraberlerinde sokağa çıkarak yağan karın heyecanını yaşadılar. Günlerdir evde hapis kalah çocuklar kar yağışı ile birlikte sokaklarda gönüllerince eğlendiler. Kartopu oynayarak kış mevsiminin tadını çıkardılar.

İstanbul'un tamamına yakınında yağış devam ederken, yağış nedeniyle yeşil alanlar, parklar ve araçlar karla kaplandı.

Kuraklık endişesiyle yaşayan büyükler ise sokaklarda çocukların kar sevincine ortak oldu. Kar yağışının Pazartesi öğle saatlerine kadar devam edeceği hava sıcaklığının ise eksi 2-3 civarında olacağı kaydedildi.