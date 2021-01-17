Bak postacı gelmiyor!

İstanbul'da, bekledikleri posta gönderileri kendilerine ulaşmayan vatandaşlar, geçen ay PTT'yi arayarak durumu ihbar etti. 6 ayda 600 vatandaşın şikâyetçi olduğu PTT, olayla ilgili inceleme başlattı. İncelemede şikâyetlerin çoğunlukla Fatih bölgesinden yapıldığı ve postaların eline ulaştığına dair mesaj gelmesine rağmen tarafların gönderileri teslim almadığı belirlendi. Dağıtım bölgesindeki postacı Yılmaz Ç. (30), dağıtımı gerçekleştirdiğini belirterek yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Postacının evinde yapılan aramada 2 çuval dolusu evrak ve gönderiler ele geçirildi.Yürütülen soruşturmada Yılmaz Ç.'nin ifadesine başvuruldu. Postacı, dağıtım yapmak üzere teslim aldığı gönderileri motosikletinde unutmuş olabileceğini belirtti. Postacı Yılmaz Ç. hakkında görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis istendi.