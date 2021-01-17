Balıkesir'de kar manzaraları

Balıkesir il genelinde etkili olan kar yağışının ardından zaman zaman kırsal bölgelerde kapanmalar meydana gelse de, ekiplerin müdahaleleriyle yollar açıldı. Yerleşim alanlarına düşen kar yağışıyla birlikte ise adeta görsel bir şölen yaşandı. İl genelindeki sembol noktalar, beyaz renge bürünmesiyle farklı bir güzellik kazandı.

KIZILAY EKİPLERİ SOKAK HAYVANLARINI DA UNUTMADI

Dursunbey ilçesinde kar yağışının ardından belediye ekiplerinin yanı sıra, Kızılay görevlileri de sahada yerini aldı. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara erzak dağıtımı yapan ekipler, sonrasında ise sokak hayvanları için besleme yaptı.

