Bartın'da Geleneksel El Sanatları Derneği kuruldu

Bartın'a özgü geleneksel el sanatı olan tel kırma ve tel sarma sanatı çeşitli nedenlerle yok olmak üzereyken Belediye tarafından kurulan dernek ile tekrar gün ışığına çıktığı gibi Bartınlı kadınlara da ekmek kapısı oldu.

Belediye Başkanı Cemal Akın hem geleneksel el sanatlarını yaşattıklarını hem de hanımefendilere gelir kapısı açtıklarını belirterek "Belediyeler o yerin Şehri eminleridir. Yani bulunduğu yerin imarından, turizminden, çöpünden, suyundan, çevresinden, o yerleşim yerinde yaşayanların refahından, kültüründen ve geleneklerini yaşatması gibi işlerden sorumlu olan kişidir.300 yılı geçmişi olan eskiden her evde kadınlarımız tel kırma işi yaparlardı, ama zamanla çeşitli nedenlerde yapılmaz oldu, ara sıra yaşlılarımız yapıyor. Bu amaçla yok olmaya yüz tutmuş, Türkiye'de "Tel Kırma ve Tel Sarma el sanatı olan Türkiye'de Bartın İşi olarak bilinen bu sanatımız söz edildiğinde akla Bartın ili gelir. Bizlerde bu geleneksel el sanatlarımız yaşatmak istedik. Bu amaçla 7 yıl önce bir proje başlattık ve arkasında derneğimizi kurduk. Amacımız yapılan bu el işlerini sandığa girmesini değil, gün ışığına çıkarak hak ettiği değeri bulsun istedik. Bu derneğin üyeleri ve derneği de yaşatacaklar ise Bartınlı hanımefendilerdir. Bartın Belediyesi olarak bu hanımefendilere de her türlü desteği veriyoruz.

Bartınlı hanımefendilere ekmek kapısı açtıklarını belirten Akın" Derneğimizin 160 üyesi bulunuyor. Üye sayımız ise gittikçe artıyor. Bu üyelerimiz yaptıkları tel kırma ürünlerini ve diğer el sanatlarının sergilendiği il merkezimiz de 3 tane dernek binasını açtık. Birde yazın özellikle Ankara, İstanbul illeri olmak üzere bir çok illerden ve hatta yurt dışındaki gurbetçilerimizin yaz tatillerini geçirmek için geldikleri geldiği Batı Karadeniz in kumla kaplı en büyük plajına sahip olan İnkum'a da bir dernek binasını açtık. Bu dernek binamız ise sadece yaz aylarında açık olup gelen yazlıkçılar için satış yapılıyor. Bu binalarımızda hanımefendiler hem geliyor iş işlerini yapıyorlar, hem de yaptıkları el işlerini gelen yerli ve yabancı misafirlerimize, turistlere satıyorlar. En önemlisi ise fiyatlarını kendileri belirliyor. Yaptıkları el ürününün üzerine fiyatı koyuyorlar ve satılınca o ürünün parası kendisine veriliyor. Böylece aile bütçelerine katkı yaparlarken, geleneksel el ürünlerimiz de yaşamış oluyor. Dernek binalarımız hanımefendilere 7 gün boyunca açık. Böylece gelen konuklarımız dostlarına yöreye has bir ürün götürme fırsatı da buluyorlar. Hem kış hem de Korona virüs nedeniyle şu aralar dernek binalarımızı kapalı. İnşallah sağlıklı ve eski güzel günlere elbirliği ve kurallara uyarak en kısa süre de döneceğiz"

Dernek binalarında Bartın İşi olarak anılan Tel Kırma'dan cep telefonu kapından, el çantasına, sehpa ve masa örtüsünden kıyafetlerin üzerine aksesuar olarak giyilen şal, yelek gibi ürünler olmak üzere 15 çeşitten fazla el ürünü yapılıp alıcıların beğenisine sunuluyor.

TEL KIRMA TAKILAR REVAÇTA

Başkan Akın son 2 yıldır bayanlar için tek kırma yapıldığını belirterek" Tel kırma çeşidini artırdık. Son 2 yıldır dernek binalarımız da kadınlarımız tel kırmadan çeşitli bayan takıları yapmaya başladılar. Kolyeden, küpeye kadar çeşitli modeller yapılıyor. Bartınlı bayan hemşerilerimiz çeşit artırarak hem çok kişiye hitap edilerek daha çok tanınmasına hem de gelirlerini artırmaya başladılar. Özellikle tel kırmadan yapılan kolyelere ilgi hayli fazla. Hatta yazın gelen gurbetçi hemşerilerimiz, giderken ülkelerindeki eşine dostuna hediye olarak götürmeye başladılar. Özellikle Alman bayanların çok beğendiklerini söylüyorlar. İleri de tel kırma ürünlerimiz bir döviz girdisi de sağlayacağız diye sözlerine ekledi.