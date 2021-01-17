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Başkan Köse yaban hayvanlarını unutmuyor

’ta sokak hayvanları için yaptırdığı özel barınaklarla adını sıkça duyuran Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, bu kez de soğuk havalarda yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için harekete geçti.

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
Giriş Tarihi: 17.1.2021 12:53 ABONE OL
Başkan Köse yaban hayvanlarını unutmuyor

Yozgat Belediyesi Başkanı Celal Köse, soğuk hava ile bileşen kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Hz. Ömer'in 'Dağlara buğdaylar serpin Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler', sözünü hatırlatarak tüm Yozgatlılar'ı yaban hayvanları için doğraya yiyecek bırakmaya davet etti.

Köse; "Etkisini artıran kış şartlarında, doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımızı besleyip, sahipsiz bırakmadık. Hep birlikte sokak hayvanları için başlattığımız sevgi selini yaban hayvanları için de halka halka gerçekleştirebiliriz" dedi.

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Başkan Köse yaban hayvanlarını unutmuyor
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