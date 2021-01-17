Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kar yağışı sonrası Mudanya-Bursa yolu çift yönlü trafiğe kapandı

Kar yağışı sonrası Mudanya- yolu çift yönlü trafiğe kapandı

’da yoğun kar yağışı sebebiyle Mudanya-Bursa yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Onlarca araç yolda mahsur kalırken, bazı araçlar traktör ile çekildi, bazı araçlar ise görevli polislerin yardımıyla hareket edebildi.

İHA
Giriş Tarihi: 17.1.2021 16:51 Son Güncelleme: 17.1.2021 16:54 ABONE OL
Kar yağışı sonrası Mudanya-Bursa yolu çift yönlü trafiğe kapandı

Bursa'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün de etkisini arttırarak devam ediyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, kar yağışı tipiye dönüştü.

Yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte aksamalar meydana geldi. Mudanya-Bursa yolu, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Onlarca araç karda mahsur kalırken, bölgeye polis, jandarma, arama-kurtarma ve kar küreme araçları sevk edildi. Yaklaşık 1 saattir kapalı olan yolda kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan tedbirsiz yola çıkarak yolda kalan araç sürücülerinin yardımına ise görevli polis ekipleri koştu. Bazı araçlar, polis ekiplerinin iterek yardım etmesiyle hareket edebildi. Bursa'da yaşanan kar esareti, drone ile havadan da görüntülendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kar yağışı sonrası Mudanya-Bursa yolu çift yönlü trafiğe kapandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA