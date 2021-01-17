Bir torba ve bir kütük ile başladı! Siparişlere yetişemiyor...

Çalışmaları ile ilgili bilgi veren Nizam Kara, bölgede mantarın sadece ilkbahar mevsiminin başlarında belirli alanlarda yetiştiğini söyledi. Kara, "Ben de merak ettim, araştırdım, soruşturdum. Araştırmalarım sonucunda mantarı sadece ilkbaharda değil normal olarak üretebileceğimizi öğrendim. Öğrendikten sonra tohum sipariş ettim, yetiştirme konusunda bilgiler edindim." dedi.

Kara, sözlerine şöyle devam etti; "Bir torba ve bir kütük ile yetiştirmeye başladım. İlk olarak hobi amaçlı yetiştirdim istekler gelmeye başladı. Siparişlere yetişemeyince evimin alt katını komple üretime ayırdım. Uludere bölgesine istiridye mantarını ilk ben ürettim. "

"Torbada ve kütükte olmak üzere iki şekilde üretim yapıyorum. Kütüklerin kuluçka süresi 40 gün oluyor, torbaların ise 18-20 gün arası karanlık bir ortamda 20-22 sıcaklık derecesinde bekletiyorum açtığım deliklerden oksijen aldığı yerlerden mantar çıkıyor"