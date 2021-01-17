Bolu’da 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Seyit Mahallesi Huzur Soka'ta yaşayan Emine Balaban (41) ve oğlu Metin Balaban (19) gece yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Anne ve oğlundan haber alamayan komşuları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne ve oğlu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürüldü. Yoğun karbonmonoksit gazına maruz kaldıkları belirlenen ve hayati tehlikeleri olan Metin ve Emine Balaban, Kocaeli'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER



Gerede ilçesi Yenimahalle Mahallesi^'nde de Merve ve Durmuş Ali Avcı ile bir çocuk sobadan sızan gazdan zehirlendi. Sabah uyandıklarında kendilerini kötü hisseden aile, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Avcı ailesi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi için ketteki hastanelere götürüldü.