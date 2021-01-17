Bugün fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında hafta sonu fırınlar saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

Uzun bir süredir hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında fırınların çalışma saatleri de vatandaşların gündeminde yerini alıyor. Kısıtlama süreci için yayımlanan genelge doğrultusunda konuyla alakalı olarak da detaylara değinilmiş ve fırınların yasaktan muaf olacağı ifade edilmişti. Peki, Bugün fırınlar açık mı? Hafta sonu Pazar günü fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte tüm detaylar…

17 OCAK BUGÜN FIRINLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

16-17 Ocak tarihlerinin tamamını kapsayan ve Pazartesi günü (18 Ocak) tarihinde saat 05.00'a kadar devam edecek olan yasak sürecinde vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor.

Genelgede fırın çalışma saatlerine yönelik yer alan açıklama ise şöyle;