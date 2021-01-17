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Bugün fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında hafta sonu fırınlar saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

Bu hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlamanın ikinci gününde vatandaşlar hakkında detayları özellikle sabah saatlerinden itibaren merak ediyor. ’nca yayımlanan Sokağa çıkma Kısıtlaması başlıklı genelgede; marketlerde olduğu gibi fırın gibi unlu mamul satıcılarının kısıtlama sürecindeki çalışma saatlerine de yer verilmişti. Peki, Bugün fırınlar açık mı? Hafta sonu Pazar günü fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.1.2021 08:12 ABONE OL
Bugün fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında hafta sonu fırınlar saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

Uzun bir süredir hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında fırınların çalışma saatleri de vatandaşların gündeminde yerini alıyor. Kısıtlama süreci için yayımlanan genelge doğrultusunda konuyla alakalı olarak da detaylara değinilmiş ve fırınların yasaktan muaf olacağı ifade edilmişti. Peki, Bugün fırınlar açık mı? Hafta sonu Pazar günü fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte tüm detaylar…

17 OCAK BUGÜN FIRINLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

16-17 Ocak tarihlerinin tamamını kapsayan ve Pazartesi günü (18 Ocak) tarihinde saat 05.00'a kadar devam edecek olan yasak sürecinde vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor.

Genelgede fırın çalışma saatlerine yönelik yer alan açıklama ise şöyle;

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? İçişleri genelgesi sokağa çıkma yasağında fırına gitmek serbest mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK MI, EKMEK ALMAK SERBEST Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesinde şu ayrıntılar yer aldı;

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? İçişleri genelgesi sokağa çıkma yasağında fırına gitmek serbest mi?

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

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Bugün fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında hafta sonu fırınlar saat kaçta açılıyor/kapanıyor?
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