Marketler bugün açık mı, saat kaçta açılıyor? Bakkallar ve A101, BİM, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GENELGE DETAYLARI

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği Sokağa Çıkma Kısıtlamalar; konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.

Hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşımayı kullanamayacak.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler toplu taşımayı kullanamayacaklar. AVM'ler ve semt pazarlarına HES kodu ile giriş yapılabilecek.

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler;

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya'da ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur. Bu çerçevede 30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda;

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için, araç kullanmamak şartıyla, ikâmetlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek.

Bayilerden gazetelerini alabilecek. Lokanta ve restoranlar, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.