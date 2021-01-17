Dünyanın ilk SPA merkezi olarak biliniyor! Dikkat çeken görüntüler...

Sarıkaya İlçesi'nde Kral Kızı olarak da bilinen Basillica Therma Roma Hamamı, hava sıcaklıklarının eski derecelerde seyrettiği kış mevsiminde tarihi görüntüsü ve üzerinden buharlaşan şifalı termal suları ile farklı ve görülmeye değer görüntüler oluşturuyor.

Derin bir tarihi geçmişinin yanı sıra kış mevsimlerinde oluşan gizemli görüntüsü ile de dikkat çeken tarihi Sarıkaya Roma Hamamı'nın, Roma İmparatorluğu döneminde Kayseri'de yaşayan ve amansız bir hastalığa yakalanan Roma Kralı'nın kızının iyileşmesini sağladığına inanılıyor.

Dünyanın en eski termal tedavi merkezi olmasından dolayı dünyanın ilk SPA merkezi olarak da kabul edilen tarihi Roma Hamamı'nın turizme kazandırılması için yürütülen çalışmaları devam ediyor.