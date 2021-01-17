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Dünyanın ilk SPA merkezi olarak biliniyor! Dikkat çeken görüntüler...

’ın ’nde bulunanKral Kızı olarak da bilinen Basillica Therma Roma Hamamı, kış mevsiminde buharı üstünde görüntüsü ile ilginç görüntüler oluşturuyor. Dünyanın en eski termal tedavi merkezi olmasından dolayı dünyanın ilk SPA merkezi olarak da kabul edilen tarihi Roma Hamamı'ndan dikkat çeken görüntüler...

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
Giriş Tarihi: 17.1.2021 12:54 Son Güncelleme: 17.1.2021 13:08 ABONE OL
Dünyanın ilk SPA merkezi olarak biliniyor! Dikkat çeken görüntüler...

Sarıkaya İlçesi'nde Kral Kızı olarak da bilinen Basillica Therma Roma Hamamı, hava sıcaklıklarının eski derecelerde seyrettiği kış mevsiminde tarihi görüntüsü ve üzerinden buharlaşan şifalı termal suları ile farklı ve görülmeye değer görüntüler oluşturuyor.

Derin bir tarihi geçmişinin yanı sıra kış mevsimlerinde oluşan gizemli görüntüsü ile de dikkat çeken tarihi Sarıkaya Roma Hamamı'nın, Roma İmparatorluğu döneminde Kayseri'de yaşayan ve amansız bir hastalığa yakalanan Roma Kralı'nın kızının iyileşmesini sağladığına inanılıyor.

Dünyanın en eski termal tedavi merkezi olmasından dolayı dünyanın ilk SPA merkezi olarak da kabul edilen tarihi Roma Hamamı'nın turizme kazandırılması için yürütülen çalışmaları devam ediyor.

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Dünyanın ilk SPA merkezi olarak biliniyor! Dikkat çeken görüntüler...
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