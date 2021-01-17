Buz gibi havada yürekleri ısıtan görüntü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Kocaeli'nde etkili olan kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler hem yolların kapanmaması, hem de sokakta herhangi bir nedenle kalan vatandaş var ise hemen bulunarak barınma evlerinde misafir edilmek üzere sürekli devriye gezerken, sokak hayvanları da unutulmadı. Yasaklı günlerde aç kalmamaları için bütün belediyeler tarafından kent genelinde bir çok noktaya mama ve su bırakılan sokak hayvanlarının, soğuk havada ve karla kaplı olan cadde ile sokaklarda aç kalmamaları amacıyla çalışmalar devam etti. İşte o çalışmaların devam ettiği Darıca İlçesinde, bir belediye işçisi ile sokak hayvanlarının kurmuş olduğu videolara yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler gören herkesin yüreğini ısıttı.

ÇOK BEĞENİLDİ

Videoda, sokak hayvanını beslemeye gelen Darıca Belediyesine bağlı bir işçinin üzerine atlayan ve onun için oyunlar yapan sokak köpeklerine karşı, işçinin atmış olduğu kahkahalar ve onlarla konuşması büyük beğeni topladı. Darıca Belediyesi o video ile yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Biri hayatınıza böyle girse, ne yapabilirsiniz ki? Hayvanseverler evlerinde, hava soğuk ama ekiplerimiz dostlarımızın yanında."