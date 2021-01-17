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beyaza büründü

'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

İHA
Giriş Tarihi: 17.1.2021 18:06 ABONE OL
Çankırı beyaza büründü

Kentte uzun süredir beklenen kar yağışı dün gece saatlerinde başladı. Sabaha dek süren kar yağışıyla birlikte kent merkezi tamamen beyaza büründü. Korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonunda evlerinde olan vatandaşlar da sabah kar sürprizi ile uyandı. Vatandaşlar evlerinden çektikleri fotoğrafları sosyal medyalarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Kapalı köy yolunun bulunmadığı kentte Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Çankırı beyaza büründü
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