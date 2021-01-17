Çocuklardan Bakan Kasapoğlu’na teşekkür

Siirt'tekendi imkânlarıyla araç lastikleriyle boş arazide oluşturdukları voleybol sahasında maç yapan çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Siirt Belediyesi'nin desteğiyle Afetevleri Mahallesi'nde modern tesise kavuşmuştu. Çocuklar, çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Lastik Park adı verilen tesiste iki gün önce voleybol oynama fırsatı buldu. SABAH'a konuşan 13 yaşındaki Kenan Sercan, "Valimiz ve Bakanımız sesimizi duydu. Bizlere bu güzel ve modern sahayı kazandırdılar" dedi. 14 yaşındaki Nursen Oysal ise "Bakanımız ile voleybol oynadığımız için çok mutlu olduk. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.