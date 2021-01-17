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Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 17.1.2021 14:22 ABONE OL
Çorum Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Çorum Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması ve kar yağışı sonrası görülen soğuklarda sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, şehrin dört bir yanına yem ve mama bıraktı.

Havaların soğumasıyla beraber sokak hayvanlarına yönelik mama ve yem öğün sayısını artıran Çorum Belediyesi ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında sokaktaki canları unutmadı. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Bu soğuk günlerde sokaktaki canlar için mama ve yem öğünlerini artırdık. Ekiplerimiz, düzenli olarak belirli bölgelere yem ve mama bırakıyor. Belediye olarak sokak hayvanlarını yalnız bırakmayacağız" dedi.

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Çorum Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
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