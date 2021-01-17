Çorum için tarihi imza atıldı

Çorum Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen imza törenine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Votorantim Çimento Türkiye CEO'su Hatim Benmoussa, Votorantim Çimento Türkiye Hukuk Müşaviri Alper Erdem, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti ve MHP'li Meclis üyeleri ile belediyenin birim müdürleri katıldı.

"ARAZİYİ ŞEHRİMİZE KAZANDIRMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Şehir için önemli bir anlamı bulunan büyük bir araziyi şehre kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Bize liderlik önderlik yaptığı için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, milletvekillerimize, sayın valimize teşkilatlarımıza özellikle bu süreçte çok yapıcı davrandıkları için Votorantim yetkililerine teşekkür ediyorum. Gerçekten çokta uzun olmayan bir zamanda bizi yormadan bu süreci tamamlamış olduk" dedi.

"AÇILIŞINA HASAN POLATKAN GELMİŞ"

Çimento Fabrikası'nın Çorum için çok önemli bir tesis olduğunu belirten Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; "Çimento Fabrikası Demokrat Parti döneminde milletin adamlarının neler yaptığının en somut göstergelerinden bir tanesidir. Tek parti döneminden çıktığımız yılların daha başında temeli atılıp açılışı yapılan ve uzun yıllar ekonomik ve sosyolojik olarak ciddi katkılar vermiş önemli bir tesistir. Fabrikanın açılışına özellikle Hasan Polatkan şehidimizin de gelmiş olmasının da ayrıca bir manası var" ifadelerini kullandı.

"FABRİKANIN OLUMLU HEMDE OLUMSUZ YÖNLERİ VARDI"

Fabrikanın Çorum'a olumlu katkılarının yanında olumsuz etkilerinin de olduğunu ifade eden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Her aileden birileri bu fabrikada çalışmış ve evine ekmek götürmüştür. Fabrikanın şehrimiz için ekonomik katkısı kapandığı güne kadar asla yadsınamaz bir gerçektir. Fabrika Çimentospor ile spora büyük katkılar sağlamıştır. Bu olumlu katkılarının yanında çevresel bir takım sıkıntılara da sebep olmuştur. Çimento tozundan dolayı balkonlara çamaşırın asılamadığı günler olmuştur. Bir tarafta olumsuz diğer tarafta olumlu yanları olan bir fabrikaydı ve ekonomik ömrünü tamamladığı içinde 2017 yılında kapatıldı. Göreve geldiğimiz günlerden itibaren buranın satın alınması şehrin geleceği için önünün açılması ve sağlıklı büyümesi için çok önemli dedik. Çalışmalarımızı sıfır kredi kullanarak yapıyoruz. 59 aracımızı da kredi kullanmadan satın aldık. Ekonomik altyapımızı güçlendirdik ve artık hayaller kurmaya başladık. İlk hayalimizde Çimento Fabrikası'nın yerinin Çorum'a kazandırılmasıydı. Bu hayal bizi harekete geçirdi. Bizi heyecanlandıran asıl unsur Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu ve örnekliğidir. Tüm bunların ardından ilk olarak Çorum'da firma yetkilileri ile görüştük, düşüncelerini aldık taleplerimizi kendilerine ilettik onlarda Brezilya'da ki merkez yönetim kuruluna bu talepleri aktardılar. Ardından görüşmeler devam etti ve makul bir düzeye gelince de Ankara'da firmanın merkezinde nihai görüşmemizi yaptık. Rakamda ve genel şartlarda anlaştık. Finans kısmına bakalım dedik.

"102 MİLYON 500 LİRAYA SATIN ALINDI"

"Biz meclisimizden her ne kadar 100 milyon lira kredi yetkisi alsak da niyetimiz bu yetkiyi tamamen kullanmak değildir. Şu an 42 milyon 500 bin lira peşin ödeme yapıyoruz. Bu peşinatın en az yarısını kredi kullanmadan kendi imkanlarımızla kasamızda ki parayla ödüyoruz. Sonra ki ödemeler mayıstan itibaren başlayacak ve kasım ayına kadar sürecek. Mayıs ve haziran ayında 5'er milyon lira ondan sonra ise 10'ar milyon liralık taksitler halinde olmak suretiyle 1 milyon 384 bin metrekarelik araziyi 102 milyon 500 bin lira gibi makul bir fiyata satın aldık"

"ARAZİYİ TÜM HAKLARI İLE SATIN ALDIK"

1 milyon 384 bin metrekarelik devasa bir alanı satın aldıklarının altını çizen Başkan Aşgın, "Sol tarafta çevre yolunda ki koruluklara kadar çıkan bir alan. Sağ tarafta ise Melikgazi tepelerine kadar giden devasa bir alandır. Bu araziyi tüm hakları ile satın alıyoruz. Orada çok kıymetli su kaynakları ve madencilik ile ilgili bir takım imtiyazlar haklar var. Orada ki hakların tamamını alıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Çimento Fabrikası arazisini satın alma protokolü Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim ile Votorantim Çimento Türkiye Hukuk Müşaviri Alper Erdem tarafından imzalandı. İmza töreni toplu anı fotoğrafı çekimi ile sona erdi.