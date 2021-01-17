Dernek faaliyeti bahanesiyle kumar oynadılar! 79 bin lira ceza yediler

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Koronavirüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde denetimlerde bulunan Beyoğlu Polisi, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde bölgede bulunan bir adresin açık olduğunu tespit etti. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, belirlediği adrese bir baskın düzenledi.

DERNEKTE KUMAR OYNADILAR

Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde faaliyet gösterdiği belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, söz konusu adresin bir dernek faaliyetleri kapsamında kullanıldığını tespit etti. Adreste yapılan aramalarda ise dernek faaliyetleri yerine kumar oynandığı ortaya çıktı. Beyoğlu Polisi, içeride bulunan ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 23 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince toplamda 79 bin 787 lira idari para cezası uygulandı.

ADRES MÜHÜRLENDİ

Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi yerine kumar oynanması için kullanılan adres ise Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.