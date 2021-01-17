Diyanet İşleri'nden Yunan Başpiskoposu mesnetsiz ifadelerine kınama

Yunanistan Başpiskoposu İeronimos, geçtiğimiz günlerde İslam dini ve Müslümanlar için haddini aşan ifadeler kullanmıştı. İeronimos, "İslam, onun insanları din değil, siyasi bir parti, siyasi bir arzu ve savaş insanları, yayılmacılığın insanlarıdır. İslam'ın özelliği bu. Muhammed'in öğretileri de bunu söylüyor" demişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un sözleriyle ilgili bir açıklama yayımladı. İşte o açıklama:

"YUNAN BAŞPİSKOPOSU İERONİMOS'UN MESNETSİZ İFADELERİNİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

"Yunan Başpiskoposu İeronimos'un geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte, Yüce dinimiz İslam'ı ve Müslümanları hedef alan iftiralarla dolu mesnetsiz ifadelerini şiddetle kınıyorum. Söz konusu açıklama, toplumu kışkırtarak, insanları yüce dinimiz İslam'a karşı kin, düşmanlık ve şiddete sevk etmektedir."

"HRİSTİYAN DÜNYASININ BU HASTALIKLI BAKIŞ AÇISINA KARŞI GELMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETMEK İSTİYORUM"

"Bir dinin temsilcisi olanların, insanları barış, birlikte yaşama ve hoşgörü içeren mesajlarla dünya insanlarını kavga ve çatışmadan uzak, barış içerisinde insanlık ortak paydasında birlikte yaşamayı teşvik eden bir söylem üretmesi gerekirken, üstlendiği misyona yakışmayan açıklamalarda bulunmasının çok talihsiz ve kabul edilemez olduğunu ayrıca Hristiyan dünyasının bu hastalıklı bakış açısına karşı gelmesi gerektiğini de ifade etmek istiyorum"

"BU TARZ SÖYLEMLER, MÜSLÜMANLARIN CANLARINA VE İBADETHANELERİNE SALDIRILARA DÖNÜŞMEKTEDİR"

"Müslümanları ötekileştirmeyi hedefleyen bu tarz söylemler, Müslümanlara karşı ırkçı bakış açısını beslemekte, canlarına ve ibadethanelerine saldırılara dönüşmektedir. Barış ve huzurun hâkim kılınması için gayret sarf etmesi gereken din adamlarının en önemli vazifesi bir arada yaşama kültürüne katkı sağlamak olmalıdır. İnsanlık tarihinde diğerini ötekileştirmeyen davranış, söylem ve tutumlar her zaman değerli olarak kalacak, inananların sağduyusu bu tür söylemlere karşı her zaman galip gelecektir. İnsanlığa barış̧, huzur, esenlik, merhamet, şefkat, adalet ve fazilet aşılamanın yolu çatışmak değil, birlikte yaşama ahlakını yeniden yaşanır hale getirmekten geçmektedir."

"İSLAM DİNİ, BİR BARIŞ DİNİDİR."

"İslam Medeniyeti her zaman, farklı dinlerden, kültürlerden insanları asırlar boyunca bir arada yaşamasına imkân vermiş ve herkese inancına göre yaşama hakkını sağlamış büyük bir medeniyettir. Bu vesilesiyle, bir kez daha hatırlatıyorum ki; İslam dini, insanlığın ahlak, merhamet, adalet, barış, esenlik gibi ulvi değerlerle buluşmasını amaç edinen bir barış dinidir."