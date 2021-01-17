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Doğu'da 4 il için uyarı! Yoğun kar ve çığ düşmelerine dikkat

'daki , , ve Hakkari için yoğun kar ve çığ uyarısında bulunuldu.

AA
Giriş Tarihi: 17.1.2021 09:53 Son Güncelleme: 17.1.2021 09:53 ABONE OL
Doğu'da 4 il için uyarı! Yoğun kar ve çığ düşmelerine dikkat

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı öngörülen bölgede, rüzgar genellikle güney ve güneybatıdan saatte 30 kilometre kuvvetinde esecek.

İl merkezlerinde en yüksek sıcaklığın Van ve Hakkari'de 5, Muş'ta 3, Bitlis'te 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bitlis, Muş, Hakkari ve Van'ın güneyinde yoğun kar beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma, don, eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi nedeniyle yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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Doğu'da 4 il için uyarı! Yoğun kar ve çığ düşmelerine dikkat
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