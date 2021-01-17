Doktoru ararken keçiyi kurtardılar

Kocaeli Kartepe İlçesinde dağlık alanda kaybolduğu ihbar edilen doktoru arama çalışmaları devam ediyor.

JAK, AFAD, AKUT ve Belediye ekipleri ile güvenlik güçlerinin seferber olduğu arama çalışmalarına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, Sultaniye mevkiinde arama çalışmaları yaptığı sırada yaklaşık 70 santime ulaşan karların arasında, uçurum kenarında mahsur kalan bir keçi olduğunu fark etti.

Keçiyi kurtarmak için hemen harekete geçen ekipler, yaklaşık yarım saat süren bir çalışma sonucu mahsur kalan keçiyi karların içerisinde kucaklarında taşıyarak kurtardı. Ardından sahibini bularak teslim etti. Ardından doktor Tolun'u bulmak için tekrar bölgede arama çalışmalarına başlandı.