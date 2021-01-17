Paylaşımda Ayşe Baran adındaki bir kadın "Tuzla İstanbul'da değil herhalde bir burada kar yağmıyor. Çocuğumun sabahtan beri pencere önünden ayrılmaması ve sürekli kar yağsın ve yeri tutsun diye dua ediyor. Rabbim dualarını kabul etsin" dedi.

Dr. Şadi Yazıcı'dan duygulandıran paylaşım

Bu paylaşımı gören Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı ise ilçede biriken karları temizlemekle görevli personele verdiği talimatla toplanan kar birikintilerini kar topu oynamak isteyen çocuğun evinin önüne götürdü. Belediye personeli tarafında eline kar topu verilen çocuk getirilen kar yığınları ile diğer arkadaşları ile birlikte kar topu oynadı.