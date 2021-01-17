Düzce’de kar mesaisi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Düzce'de kar yağışı Cumartesi akşamı itibariyle etkili olmaya başladı. Teyakkuzda bekleyen ekipler yolların açılması için sahadaki yerini aldı. Belediyeye bağlı ekipler, ana arterler başta olmak üzere tüm yol güzergâhlarında karları temizlerken diğer araçlarla da kar yağışının yolları kayganlaştırması ve buzlanmasını önlemek için tuzlama çalışmalarını aksatmadı.Düzce'de karla mücadelede 3 greyder, 15 kepçe, 21 kamyon ve 102 personel aktif olarak görev aldı.

KRİZ MERKEZİ ÇALIŞMA ALANLARINI BELİRLEDİ

Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Cengiz Tuncer, Sinan İnan, Celal Kasapoğlu ve birim müdürleri, Bahçeşehir'de oluşturulan Kriz Masasında yapılacak çalışmaları harita üzerinden belirleyerek hazırda bulunan ekipleri sahaya çıkardı. Düzce Belediyesi ekipleri başta şehir merkezi olmak üzere Bahçeşehir ve Konuralp'te güzargahların açık kalması için sabaha kadar karla mücadele ederken, çalışmalar yağışların devam ettiği Pazar günü de devam etti.

"ULAŞIMDA HİÇBİR SIKINTI YAŞANMAYACAK"

Öte yandan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve eşi Onur Özlü ile birlikte kar yağışının başlamasının ardından sahaya inerek çalışmaları yakından takip etti. Başkan Özlü kar yağışı hazırlıklarının günler öncesinde tamamlandığını belirterek; " Vatandaşlarımızın kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için tüm ekiplerimiz teyakkuzda bekliyordu. Düzce Belediyesi olarak gece de olsa çalışıyoruz. 100 kişinin üzerinde bir ekibimiz sahada çalışıyor. Bugün gece, yarın ve diğer günler de karla mücadele ekibi olarak çalışacaklar. Antik tiyatrodaki kazı ekibindeki arkadaşlarımız da bu çalışmalara katılacak. Düzce'de kar yağışında hiçbir ulaşım sıkıntısı yaşanmayacak. Düzceliler müsterih olsunlar. Çalışmaya katılan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. Kentte vatandaşların mağdur olmaması için tüm cadde ve sokaklarda çalışmalarını yürüten ekipler, kapalı tek bir yol kalmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarını sürdürecek.