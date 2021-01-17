Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem! Birçok çevre ilçede hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD'dan gelen son dakika haberine göre Elazığ deprem ile sallandı. Saat 12.24'te meydana gelen depremin ardından kısa süreli panik yaşayan vatandaşların bir kısmı dışarı çıkarken, deprem nedeniyle şu ana kadar bir olumsuzluk bildirilmedi. AFAD, depremin yerin 17 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini ve büyüklüğünün 4.1 olarak ölçüldüğünü duyurdu.

Son dakika! Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video

VALİ YIRIK'TAN DEPREM AÇIKLAMASI

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Vali Yırık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 12.24'te Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Yırık, "An itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

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