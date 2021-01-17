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Son dakika: 'da korkutan deprem! Birçok çevre ilçede hissedildi - ve son depremler listesi

ve ’nden gelen son dakika haberine göre 'da deprem meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bu başlık altında, Elazığ'da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylarr, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 17.1.2021 13:18 Son Güncelleme: 17.1.2021 13:23 ABONE OL
Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem! Birçok çevre ilçede hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD'dan gelen son dakika haberine göre Elazığ deprem ile sallandı. Saat 12.24'te meydana gelen depremin ardından kısa süreli panik yaşayan vatandaşların bir kısmı dışarı çıkarken, deprem nedeniyle şu ana kadar bir olumsuzluk bildirilmedi. AFAD, depremin yerin 17 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini ve büyüklüğünün 4.1 olarak ölçüldüğünü duyurdu.

Son dakika! Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video

VALİ YIRIK'TAN DEPREM AÇIKLAMASI

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Vali Yırık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 12.24'te Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Yırık, "An itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem! Birçok çevre ilçede hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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