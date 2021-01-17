Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Evsiz vatandaş: “Yine devletimiz sahip çıktı” dedi

Evsiz vatandaş: “Yine devletimiz sahip çıktı” dedi

genelinde binin üzerinde evsiz vatandaş otellere yerleştirildi. Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, “Pendik Kaymakamlığı olarak bimekan, yardıma muhtaç vatandaşlarımızın her zaman yayında olacağız. Siz de bize destek olun lütfen kimse dışarda kalmasın” diyerek otele yerleştirilen evsiz vatandaşların sözlerinin yer aldığı bir video paylaştı. Evsiz vatandaş videoda, “Allah devletimizin eksikliğini vermesin, yine devletimiz sahip çıktı” dedi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 17.1.2021 13:22 ABONE OL
Evsiz vatandaş: “Yine devletimiz sahip çıktı” dedi

İstanbul genelinde kar yağışıyla birlikte evsiz vatandaşların zor durumda kalmaması için İstanbul Valiliği başta olmak üzere birçok kurum harekete geçti. Pendik Kaymakamlığı da "Kimse Dışarıda Kalmasın" çalışması kapsamında İstanbul genelinde 1000'in üzerinde evsiz vatandaşın otellere yerleştirildiğini duyurdu. Kaymakamlık, İstanbul Pendik İlçesinde ise 16 evsiz vatandaşın otelde misafir edildiğini belirtti.

"SİZ DE BİZE DESTEK OLUN LÜTFEN KİMSE DIŞARIDA KALMASIN"

Pendik Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından "Bimekan vatandaşlarımızı Emniyet Birimleri'ne ilettiğinizde anlık müdahale edilerek, otele yerleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya ise sosyal medya paylaşımlarında "Pendik Kaymakamlığı olarak bimekan, yardıma muhtaç vatandaşlarımızın her zaman yayında olacağız. Siz de bize destek olun lütfen kimse dışarıda kalmasın" diyerek otele yerleştirilen evsiz vatandaşların sözlerinin yer aldığı bir video paylaştı.

EVSİZ VATANDAŞ: YİNE DEVLETİMİZ SAHİP ÇIKTI

Kaymakamlıkça paylaşılan videoda evsiz bir vatandaş şu ifadeleri kullandı: "Allah devletimizin eksikliğini vermesin, yine devletimiz sahip çıktı. Başımızı sokacak bir yer, devletimiz ekmeğimizi verir. Ayda da bana verirler, galiba almadım üç aydır ama 500 lira verecekler. Şükür olsun, ben bu parayı aldım mı kimseden de yardım istemem."

ARKADAŞINA GÖNDER
Evsiz vatandaş: “Yine devletimiz sahip çıktı” dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA