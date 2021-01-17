Eyüpsultan'a gençlik kampı ve plaj geliyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan "Eyüpsultan Gündemi" programına katıldı.

İlgili birim müdürlerinin de katıldığı programda hazırlanan yeni projeler, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Başkan Deniz Köken vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı.

Başkan Deniz Köken programda ilçenin Karadeniz sahilinde bulunan Çiftalan Mahallesinde inşaatına başlanan plaj ve Gençlik Kampı projeleri ile ilgili bilgiler paylaştı.

İKİ MUHTEŞEM PROJE HAYATA GEÇİYOR

"Bizim ilçe olarak Karadeniz'e sahilimiz var ama ne ilçemizin haberi var ne de İstanbul'un haberi var. Oranın bir bölümünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldık. Şu anda oradaki bir koyu, plaj ve kamp merkezi yaparak, hem gençlerimizin hem Eyüpsultanlı hanımefendilerin hizmetine sunacağız" diyen Deniz Köken, "Burada doğal olarak bir oluşum vardı. Biz orada denizi biraz daha içeri çekerek denizden havuz oluşturduk. Bu alanda arkada sosyal tesis olacak, yan tarafta da gençler için kamp merkezi olacak. Tamamen doğal bir mekan, biz orayı kullanılabilir ve risksiz alan haline getireceğiz" diye konuştu.

"ANNE – KIZ, BABA – OĞUL BİRLİKTE KAMP YAPABİLECEK"

"Gençleri kamp yaptırırken arada ailelerle de buluşturacağız" diyerek müjdeyi veren Başkan Deniz Köken, "Anne ile kızı alacağız, baba ile oğlu alacağız. Engelli çocuklarımızı aileleri ile beraber ağırlayacağız. Bu önümüzdeki yaza ancak plaj bölümü, küçük bir sosyal tesis ve giyinme kabinleri yetişir. Bir daha ki seneye de kamp merkezimiz hazır hale gelir İnşallah" dedi.

MAVİ İLE YEŞİLİ BULUŞTURAN PROJE

Çiftalan Mahallesi sahilinde 5 bin metrekarelik kamp ve 5 bin metrekarelik plaj alanı düzenlemesi ile aynı anda 200 kişiye kamp yapabilme imkanını sunan projeler dahilinde spor alanları, sanat ve beceri atölyeleri, çeşitli etkinlik alanları, macera parkı, toplantı salonları yer alacak.

Mavi ve yeşilin buluştuğu doğal güzellikleri ve zengin aktivite alanları ile gençlere unutamayacakları bir kamp deneyimi yaşatacak proje kapsamında vatandaşlar için ise halk plajı, karavan kamp alanı ve Belediye Sosyal tesisleri de bulunacak.