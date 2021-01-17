Ezan Sözleri ve Anlamı - Ezan Sözleri Türkçe Anlamı ve Arapça Okunuşu

Rivayetlere göre ezanın ilk olarak 622 veya 623 yılında okunduğu belirtilmektedir. Farz olan namazların vaktinin geldiğini duyurmak için okunan ezan sözleri ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de de çok önemli ifadeler yer almıştır. İlk olarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) zamanında okunmaya başlanan ezan, İslam âlemi için mühim bir yere sahiptir. Ezan sözleri Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu günümüzde birçok kişi tarafından araştırılır. Ezan sözleri Arapça Türkçe okunuşu ve diğer tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

Sabah, öğle ikindi, akşam ve yatsı namazı vakitlerinde tüm camilerin minarelerinden ezan okunmaktadır. Sabah namazı ezanının sözleri diğer vakit namazlarında okunan ezandan biraz daha farklıdır. Sabah ezanında "Hayye ale'l-felâh" cümlesinden sonra 2 defa "es-Salâtü hayrün mine'n-nevm" (Namaz uykudan hayırlıdır) denir.

EZAN SÖZLERİ ARAPÇA OKUNUŞU

Allâhü ekber, Allâhü ekber, Allâhü ekber, Allâhü ekber.

Eşhedü en lâ ilâhe illallah, Eşhedü en lâ ilâhe illallah.

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah, Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah.

Hayye ale's-salâh, Hayye ale's-salâh.

Hayye ale'l-felâh, Hayye ale'l-felâh.

Allâhü ekber, Allâhü ekber.

Lâ ilâhe illallâh.

EZAN SÖZLERİ ARAPÇA YAZILIŞI

EZAN SÖZLERİ TÜRKÇE ANLAMI

Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür.

Allah'tan başka ilah olmadığına şehâdet ederim, Allah'tan başka ilah olmadığına şehâdet ederim.

Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehâdet ederim, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehâdet ederim.

Haydin namaza, haydin namaza.

Haydin kurtuluşa, haydin kurtuluşa.

Allah en büyüktür, Allah en büyüktür.

Allah'tan başka ilah yoktur.

Ezanın bitiminden sonra Hz. Peygamber'in öğrettiği ve şefaatine vesile olacağını haber verdiği şu dua okunur: "Allāhümme rabbe hâzihi'd-da'veti't-tâmme ve's-salâti'l-kāime âti Muhammeden el-vesîlete ve'l-fazîlete ve'b'ashü makāmen mahmûdeni'llezî vaadteh" (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته Ey bu mükemmel davetin ve dâimî çağrının [veya kılınacak namazın] rabbi olan Allahım! Muhammed'e sana yaklaştırıcı her türlü vesileyi ihsan et, onu faziletlerle donat. Onu -Kur'ân-ı Kerîm'inde- vaad ettiğin övgü makamına yücelt [Buhârî, "Eẕân", 8]).