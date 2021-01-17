Facianın önüne geçildi! Benzin istasyonun arkasına patlayıcı sakladılar!

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in koordineli çalışması sonucu bir facia daha önlendi.

Yapılan istihbarî çalışmalar doğrultusunda Suriye'de faaliyet gösteren PKK/KCK ve PYD/YPG mensuplarınca Kızıltepe ilçesinin Şahkulubey mahallesinde bulunan bir benzin istasyonun arkasındaki harfiyat alanında gizlenmiş halde yüklü miktarda patlayıcı maddeye ele geçirildi.

Bölgede yapılan aramada 10 adet 60'lık havan topu, bir adet havan rampası, bir kilogramı patlayıcı madde olmak üzere toplam 10 kg civarında metal bilye, pet şişe içinde metal bilyelerle güçlendirilmiş patlayıcı madde, 2 adet anahtar sistemi ve 2 adet 9V pil ele geçirildi.