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Facianın önüne geçildi! Benzin istasyonun arkasına patlayıcı sakladılar!

İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT’in koordineli çalışmaları sonucu terör örgütü PKK’lı teröristlerce ’deki bir benzin istasyonun arkasına gizlenen yüklü miktarda patlayıcı madde ele geçirildi.

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Giriş Tarihi: 17.1.2021 14:46 ABONE OL
Facianın önüne geçildi! Benzin istasyonun arkasına patlayıcı sakladılar!

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in koordineli çalışması sonucu bir facia daha önlendi.

Yapılan istihbarî çalışmalar doğrultusunda Suriye'de faaliyet gösteren PKK/KCK ve PYD/YPG mensuplarınca Kızıltepe ilçesinin Şahkulubey mahallesinde bulunan bir benzin istasyonun arkasındaki harfiyat alanında gizlenmiş halde yüklü miktarda patlayıcı maddeye ele geçirildi.

Bölgede yapılan aramada 10 adet 60'lık havan topu, bir adet havan rampası, bir kilogramı patlayıcı madde olmak üzere toplam 10 kg civarında metal bilye, pet şişe içinde metal bilyelerle güçlendirilmiş patlayıcı madde, 2 adet anahtar sistemi ve 2 adet 9V pil ele geçirildi.

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Facianın önüne geçildi! Benzin istasyonun arkasına patlayıcı sakladılar!
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