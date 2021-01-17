Fethiye'de fırtına tekneleri batırdı

Muğla'nın ilçelerinden Fethiye'de etkili olan fırtına nedeniyle kıyılarda bulunan küçük tekneler sürüklenerek battı.

Yurdun büyük bir kısmında kar görülürken Ege'de de fırtına etkili oluyor. Özellikle kıyı hattında etkili olan fırtına, kıyıda bağlı teknelerin açığa sürüklenerek batmasına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hava durumu önümüzdeki 5 gün Muğla'da şöyle seyredecek.

17 Ocak Pazar Muğla'da hava parçalı az bulutlu sıcaklık 2 derece, nem oranı %77

18 Ocak Pazartesi Muğla'da hava hafif kar yağışlı sıcaklık 0 derece, nem oranı %82

19 Ocak Salı Muğla'da hava açık sıcaklık 2 derece, nem oranı %60

20 Ocak Çarşamba Muğla'da hava açık sıcaklık 4 derece, nem oranı %57

21 Ocak Perşembe Muğla'da hava parçalı bulutlu sıcaklık 7 derece, nem oranı %64