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Foseptik çukuruna düşen işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

'nin Bünyan ilçesinde foseptik çukuruna düşen su ve kanalizasyon idaresi çalışanı işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 17.1.2021 13:12 ABONE OL
Foseptik çukuruna düşen işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde foseptik çukuruna düşen su ve kanalizasyon idaresi çalışanı işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bünyan ilçesinde Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) çalışanı işçi A.A, dengesini kaybederek foseptik çukuruna düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.A adlı işçi itfaiye ekiplerinin kurduğu makaralı düzenek ile yukarıya çekilerek kurtarıldı. Çukurdan çıkarılan A.A, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Foseptik çukuruna düşen işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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