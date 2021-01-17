Gençler deşifre etti; polisler çökertti

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün soruşturması; yaşları 18'den küçük olan ve yaşları askerlik çağına yaklaşan A.B., A.A. ve C.D. isimli üç mağdurun şikayeti üzerine açıldı. Üç mağdur, bölücü terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve bölücü terör örgütüne eleman temin ettikleri iddia edilen M.E., N.Ş. ve C.D.'yi deşifre etti. İddialara göre; bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan o şüpheliler özellikle çocuklara ve gençlere askere gitmemeleri ve bölücü terör örgütünün kırsal alanına katılım yapmaları adına baskı uyguluyordu. Mağdurlar, bölücü terör örgütü üyelerinin kendilerine "Askere gitmeyin. "Vicdani Ret" yapın" diyerek baskı uyguladıklarını ve beyinlerini yıkamaya çalıştıklarını söyledi.

4'Ü CEZAEVİNE YERLEŞTİRİLDİ

İnceleme başlatan İstanbul Terör Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'nın Beyin Yıkama Hücresi'ni deşifre etti. Şüphelilerin kimlikleri ve ikamet adresleri saptandı. M.E. isimli şüpheli hakkında 2014 yılında Siirt'in Pervari İlçesi'nde Silahlı Terör Örgütü Üyeliği suçundan işlem yapıldığı, şüphelinin 7.5 yıl hapis cezası aldığı ve dört yıl sekiz ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerle bağlantılı iki şüpheli A.B. ve E.D. de yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla yakalanan beş şüpheli İstanbul Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.