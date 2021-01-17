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’ın 374’üncü kuş türü büyük dağ bülbülü

Giriş Tarihi: 17.1.2021 ABONE OL
Hatay’ın 374’üncü kuş türü büyük dağ bülbülü
Türkiye'nın önemli kuş gözlemcilerinden Emin Yoğurtçuoğlu, Hatay'da, bilimsel adı "prunella collaris" olan büyük dağ bülbülü kuşunu görüntüledi. Yoğurtçuoğlu, "Çizgili gerdanlı kırlangıcı arama çalışmalarımız devam ederken Karamağara Sahili'nde 600 metre yükseklikte dik kayalıkların olduğu bir yerde fotoğrafladım. Hatay'da yaşayan kuş gözlemcisi arkadaşım Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Ali Atahan'a mesaj attım ve o da 'Hatay'a yeni tür' dedi. Büyük dağ bülbülü, Hatay'ın 374. kuş türü olarak kayıtlara girmiş oldu" dedi. AA
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Hatay’ın 374’üncü kuş türü büyük dağ bülbülü
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