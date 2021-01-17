Hayvansever kadınlar iş başında

Mersin'in Anamur ilçesinde Anamur'un yayla yollarında karınlarını doyurmak için yollara dağılan ve yaylaların merkezlerinde yiyecek arayan sokak hayvanları dernek üyelerinin adeta yollarını gözlüyorlar.

Anamur Hayvan Hakları Derneği üçer kişilik timleriyle haftada iki gün Toros dağlarına giderek yayla yolları ve yaylaların içindeki sokak havyalarını önceden hazırladıkları haşlanmış makarna, köpek mamaları ve kasaplardan topladıkları artık et ve kemikleri haşlayarak sokak hayvanlarına adeta ziyafet çekiyorlar.

Dernek Başkanı Zeynep Menevşe Güngör aç havyalarını doyurma timlerinin bahara kadar görev yapacaklarını, Kaymakamlık ve bazı sivil toplum kuruluşlarının kendilerine destek sağladığını belirtiyor.

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