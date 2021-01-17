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İki kız kardeşten sokak ortasında telefon numarası isteyen gence feci dayak!

'da iki kız kardeş kendilerinden telefon numarası isteyen genci feci şekilde dövdü! ilçesinde meydana gelen olay güvenlik kameralarına yansıdı. Feci şekilde dayak yiyen genci mahalle sakinleri kurtardı. İşte şaşkına çeviren o anlar...

İHA
Giriş Tarihi: 17.1.2021 11:54 Son Güncelleme: 17.1.2021 12:19 ABONE OL
İki kız kardeşten sokak ortasında telefon numarası isteyen gence feci dayak!

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü. Olay, Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. isimli erkek, T.K. ve kardeşi B.K.'den telefon numarası istedi.

Telefon numaralarını isteyen şahsa tepki gösteren kızlardan birisi şahsın boğazına sarıldı. Ardından iki kardeş şahsa yumruk darbeleri indirmeye başladı.

Telefon numarasını istediği kız kardeşlerden böyle dayak yedi | Video

Yumruk ve tekme darbeleri alan şahıs, karşılık vermeden kurtulmak istedi ancak başarılı olamadı.

Kız kardeşler şahsı saçından ve elbiselerinden tutarak sürüklemek istedi. Mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalışırken, şahıs bir iş yerine girerek kızların elinden kurtuldu. Kavga sonrası iki kız kardeş, şahsa küfürler ederek olay yerinden ayrıldı.

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İki kız kardeşten sokak ortasında telefon numarası isteyen gence feci dayak!
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