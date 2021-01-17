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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

’nın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 17.1.2021 ABONE OL
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü
Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Önceki gün saat 21.00'de Temel Eğitim Kavşağı'nda Abdullah Korkmaz (27) yönetimindeki otomobil ile Onur Turhan (23) yönetimindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Her iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada, Mehmet Yıldız (24) olay yerinde yaşamını yitirdi, Durdu Korkmaz (64), Ayşe Eken (58), Abdullah Korkmaz, Ceylin Eken, Erdem Aşıklaroğlu ve Onur Turan yaralandı. Yaralılardan Durdu Korkmaz ve Ayşe Eken kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor. AA-DHA
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü
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