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’dan kar manzaraları

’da bugün beklenen yoğun kar yağışı birçok bölgede etkili oldu. Dün başlayan ve bugün de etkisini artırarak devam eden yağış, şehri beyaza bürüdü. Pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı daha önce görülmemiş sakinlikte kış görüntüleri kaydedildi.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 17.1.2021 14:23 ABONE OL
İstanbul’dan kar manzaraları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, bugün İstanbul'u komple beyaza bürüyecek kar yağışı bekleniyordu.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, kenti etkisi altına aldı. Özellikle yüksek yerlerde yoğun kar yağışı gözlendi.

Koranavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı sokak ve caddeler boş kaldı.

İşe giden ve sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşlar için de gerekli önlemler alındı.

Yollarda tuzlama çalışmaları nedeniyle herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

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İstanbul’dan kar manzaraları
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