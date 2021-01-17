İstanbul’dan kar manzaraları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, bugün İstanbul'u komple beyaza bürüyecek kar yağışı bekleniyordu.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, kenti etkisi altına aldı. Özellikle yüksek yerlerde yoğun kar yağışı gözlendi.

Koranavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı sokak ve caddeler boş kaldı.

İşe giden ve sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşlar için de gerekli önlemler alındı.

Yollarda tuzlama çalışmaları nedeniyle herhangi bir aksaklık yaşanmadı.