Jandarma bulduğu yaralı şahin tedavi altında

Hatay'ın Kumlu ilçesi karayolunda devriye atan Jandarma'nın yol kenarında bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı.

Kumlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Gülova Mahalle kırsalında devriye sırasında yol kenarında hareketsiz halde şahin buldu.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi ekipleri tarafından teslim alınan şahinin sol kanadında kırık olduğu, açlıktan bitkin halde olduğu tespit edildi.

Yaralı şahin ekipler tarafından Mustafa Kemal Üniversitesinde bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilerek burada tedavi altına alındı.

Yaralı şahin tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.

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