Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Karadeniz'deki fırtınadan kaçan gemiler Sinop doğal limanına sığındı

'deki fırtınadan kaçan gemiler doğal limanına sığındı

'deki olumuz hava koşulları nedeniyle yol almakta güçlük çeken uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, 'un doğal limanına demirledi.

AA
Giriş Tarihi: 17.1.2021 17:47 ABONE OL
Karadeniz'deki fırtınadan kaçan gemiler Sinop doğal limanına sığındı

Bölgede saatteki hızı 30 kilometreye çıkan rüzgar, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler ile balıkçıları zor durumda bıraktı.

Şiddetli fırtına nedeniyle dev dalgalar arasında yol almakta güçlük çeken gemiler, kentin doğal limanına demirleyerek, burada beklemeye başladı.

Yaklaşık 30'a yakın yük gemisi limanda hava şartlarının normale dönmesini beklediği belirtildi.

Öte yandan fırtınadan kaçan balıkçı tekneleri de aynı bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

Bartın açıklarında yük gemisi battı: 2 ölü, 6 kayıp

ARKADAŞINA GÖNDER
Karadeniz'deki fırtınadan kaçan gemiler Sinop doğal limanına sığındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA