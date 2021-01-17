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Karlı kısıtlamada sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar! Polislerden tam gün mama mesaisi!

Polisi; yoğun kar yağışının yaşandığı sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; ilçe genelinde sokak köpeklerini, kedileri ve kuşları besledi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 17.1.2021 19:44 Son Güncelleme: 17.1.2021 20:07 ABONE OL
Karlı kısıtlamada sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar! Polislerden tam gün mama mesaisi!

İstanbul, bu hafta sokağa çıkma kısıtlamasını yoğun kar yağışı altında ve soğuk havanın etkisinde geçirdi.

İstanbul Polisi de sokak hayvanları için tam gün mesaideydi. Polisler tüm ilçelerde sokak hayvanlarını besledi ve sokak hayvanlarını kar yağışından ve soğuk havadan korunabilecekleri noktalara götürdü. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, ilçeleri genelinde sokak köpeklerini ve sokak kedilerini besledi. Sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Fatih Polisi; her zaman olduğu yoğun insan trafiğinden uzak bir görüntü çizen Eminönü Meydanı'nda da kuşları besledi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Karlı kısıtlamada sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar! Polislerden tam gün mama mesaisi!
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