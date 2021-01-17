Kavga eden çift birbirini öldürdü

Malatya'da imam nikahıyla birlikte yaşayan çift, aralarında çıkan bıçaklı kavgada hayatlarını kaybetti. İddiaya göre, Yeşilyurt ilçesi Yavuzselim Mahallesi'ndeki bir binanın 4'üncü katında yaşayan Nergiz Beyaz (39) ile Hüseyin Ördek (46) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çiftin 7 yaşındaki çocuklarının çığlıklarını duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Servis ekipleri eve girdiklerinde Beyaz ve Ördek'i yaralı halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Beyaz ve Ördek kurtarılamadı. Cesetler otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay sonrası 7 yaşındaki çocuk ise Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) koruma altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.